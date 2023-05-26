Взрывы в Днепре и области, на Кривой Рог летят ракеты — что известно
В Днепре и области слышны звуки взрывов. Об этом сообщают местные жители в соцсетях. Официальной информации пока нет, но глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук просит граждан пройти в укрытие.
Кроме того, он подтвердил воздушную угрозу в Кривом Роге. Мониторинговые паблики сообщают о пусках ракет Х-101.
В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.
Полномасштабная война в Украине длится уже 457-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Где сейчас воздушная тревога — смотрите в онлайн-карте воздушных тревог в Украине.
Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.Артур Свинаренко