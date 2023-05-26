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Лилия Стрилец, главный редактор

Взрывы в Днепре и области, на Кривой Рог летят ракеты — что известно

Взрывы в Днепре и области, на Кривой Рог летят ракеты — что известно

В Днепре и области слышны звуки взрывов. Об этом сообщают местные жители в соцсетях. Официальной информации пока нет, но глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук просит граждан пройти в укрытие.

Кроме того, он подтвердил воздушную угрозу в Кривом Роге. Мониторинговые паблики сообщают о пусках ракет Х-101.

В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 457-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Где сейчас воздушная тревога — смотрите в онлайн-карте воздушных тревог в Украине.

Взрыв, Днепр, Кривой Рог, Ракетные удары России
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Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.

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