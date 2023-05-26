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Илья Нежигай, редактор ленты

Взрывы в Бердянске и расширение авиационной коалиции: 457-й день войны

Взрывы в Бердянске и расширение авиационной коалиции: 457-й день войны
26 мая, 1:07

Испания предоставит Украине еще четыре танка Leopard 2

Правительство Испании обязалось предоставить Украине еще четыре танка Leopard 2 и партию БТР M113.

Об этом заявила глава Минобороны Испании Маргарита Роблес во время заседания Рамштайн.

— Роблес сообщила о текущем состоянии испанских поставок, отметив, среди прочего, будущую поставку еще четырех боевых танков Leopard 2A4 и новой партии бронетранспортеров M-113 TOA, — говорится в сообщении.

В сообщении не уточняется, идет ли речь о новых танках или о тех Leopard 2, которые Испания анонсировала в марте текущего года. Если это новые танки, то общее количество Leopard 2 от Испании, которые должны прибыть в Украину, достигнет 14.

Руководительница испанского оборонного ведомства также указала на хороший прогресс в обучении украинских военнослужащих в Испании, где на сегодня проходят обучение около 1,5 тыс. воинов ВСУ.

Война в Украине
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Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.

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