Это кто-то придумал или бутылка с предыдущего раза: как прошло заседание по делу судьи, сбившего нацгвардейца

Высший совет правосудия разрешил взять под стражу главу Макаровского райсуда Алексея Тандыра, который накануне насмерть сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко на одном из блокпостов Киева. Факты ICTV рассказывают, как проходило заседание по скандальному делу.

— Все 14 членов ВСП проголосовали за такое решение. Прокурор подчеркивал важность принятия именно этого ходатайства, потому что говорит, что иначе Алексей Тандыр может сбежать за границу или каким-то образом влиять на материалы следствия. Во время речи прокурор заявил, что, по данным свидетелей, судья в момент ДТП был за рулем пьян. Во время осмотра автомобиля прокурор заявил, что была найдена полупустая бутылка из-под виски. Он заявил, что на этом участке Алексей Тандыр превысил скорость. Стоит отметить, что это был блокпост, и ограничение на нем — 5 км/ч, — рассказал в эфире национального телемарафона журналист Владислав Паливода.

Прокурор отдела Киевской городской прокуратуры Андрей Даньков рассказал, что Алексей Тандыр отказался проходить медицинский осмотр, поэтому было принято решение о принудительном отобрании биологических образцов у судьи.

Адвокаты и сам Алексей Тандыр отмечали, что он сам согласился сдать все анализы на состояние алкогольного опьянения. В то же время в прокуратуре заявили, что их таки взяли принудительно, но результатов пока нет.

Алексей Тандыр уверяет, что ехал с небольшой скоростью. Однако на уточняющий вопрос ответил, что ориентировочно 20 км/ч.

— Я ехал с небольшой скоростью, я объясню, потому что были еще другие машины, я ехал в потоке. Там не такой поток, когда час пик, но еще другие машины ехали. Я просто не помню — до этих знаков или после. Но я ехал в потоке машин, и там быстро ехать невозможно. Там пластиковые заграждения стоят, и их быстро не проедешь. Ну, 20 (приблизительная скорость, с которой ехал, — Ред.), — объяснил Тандыр на заседании.

Сам Алексей Тандыр заявил, что признает свою вину лишь частично. Он утверждает, что якобы не был пьян в момент ДТП, и не употреблял алкоголь накануне.

Также он прокомментировал то, что в его автомобиле нашли полупустую стеклянную бутылку.

— Я не знаю об этой бутылке. Я увидел это только на фотографиях. Скорее всего, она в машине лежала еще до того, потому что я на фотографии видел на пассажирском сиденье, на полу она валялась. Я же не ехал, поверьте мне, я не мог ехать и употреблять виски. Это кто-то или придумал, или просто она под сиденьем лежала, может это с какого-то предыдущего раза она осталась, я не знаю, я не видел ее, — сказал Тандыр.

Что касается сбивания военного Национальной гвардии, то Тандыр комментирует, что не знает, как он это сделал и не может этого объяснить, потому что до сих пор якобы находится в шоковом состоянии.

— Возможно, навстречу ехала машина со светом, меня ослепило, я не видел человека с левой стороны по колесу движения. Я его увидел уже в конце. Возможно, он меня хотел остановить. Я не могу пока это объяснить. Я его увидел в последний момент, в последний момент я уже тормозил, кстати. Одно мгновение, удар, и я остановился, — заявил Алексей Тандыр во время заседания.

Заседание длилось сегодня два часа. Далее уже суд будет избирать меру пресечения главе Макаровского райсуда, который совершил смертельное ДТП. Свидетелей автокатастрофы призывают обратиться в Государственное бюро расследований, чтобы дать показания.

Фото: Киевская городская прокуратура

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