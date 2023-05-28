Це хтось вигадав або пляшка з попереднього разу: як відбулося засідання у справі судді, який збив нацгвардійця

Вища рада правосуддя дозволила взяти під варту главу Макарівського райсуду Олексія Тандира, який напередодні насмерть збив нацгвардійця Вадима Бондаренка на одному з блокпостів Києва. Факти ICTV розповідають, як відбувалося засідання щодо скандальної справи.

– Всі 14 членів ВРП проголосували за таке рішення. Прокурор наголошував на важливості ухвалення саме цього клопотання, бо каже, що інакше Олексій Тандир може втекти за кордон або якимось чином впливати на матеріали слідства. Під час промови прокурор заявив, що, за даними свідків, суддя в момент ДТП був за кермом напідпитку. Під час огляду автомобіля прокурор заявив, що була знайдена напівпорожня пляшка з-під віскі. Він заявив, що на цій ділянці Олексій Тандир перевищив швидкість. Варто зазначити, що це був блокпост, і обмеження на ньому – 5 км/год, – розповів в ефірі національного телемарафону журналіст Владислав Паливода.

Прокурор відділу Київської міської прокуратури Андрій Даньков розповів, що Олексій Тандир відмовився проходити медичний огляд, тому було ухвалено рішення про примусове відібрання біологічних зразків у судді.

Адвокати та сам Олексій Тандир наголошували на тому, що він сам погодився здати всі аналізи на стан алкогольного сп’яніння. Водночас у прокуратурі заявили, що їх таки взяли примусово, але результатів поки що немає.

Олексій Тандир запевняє, що їхав з невеликою швидкістю. Однак на уточнювальне запитання відповів, що орієнтовно 20 км/год.

– Я їхав з невеликою швидкістю, я поясню, тому що були ще інші машини, я їхав у потоці. Там не такий потік, коли час-пік, але ще інші машини їхали. Я просто не пам’ятаю – до цих знаків чи після. Але я їхав у потоці машин, і там швидко їхати неможливо. Там пластикові загороження стоять, і їх швидко не проїдеш. Ну, 20 (приблизна швидкість, з якою їхав, – Ред.), – пояснив Тандир на засіданні.

Сам Олексій Тандир заявив, що визнає свою провину лише частково. Він стверджує, що начебто не був напідпитку в момент ДТП, та не вживав алкоголю напередодні.

Також він прокоментував те, що в його автомобілі знайшли напівпорожню скляну пляшку.

– Я не знаю про цю пляшку. Я побачив це лише на фотографіях. Найімовірніше, вона в машині лежала ще до того, тому що я на фотографії бачив на пасажирському сидінні, на підлозі вона валялась. Я ж не їхав, повірте мені, я не міг їхати та вживати віскі. Це хтось або придумав, або просто вона під сидінням лежала, може це з якогось попереднього разу вона залишилася, я не знаю, я не бачив її, – сказав Тандир.

Щодо збиття військового Національної гвардії, то Тандир коментує, що не знає, як він це зробив та не може цього пояснити, бо й досі начебто перебуває в шоковому стані.

– Можливо, назустріч їхала машина зі світлом, мене засліпило, я не бачив людину з лівої сторони по колесу руху. Я його побачив уже наприкінці. Можливо, він мене хотів зупинити. Я не можу поки це пояснити. Я його побачив в останній момент, в останній момент я вже гальмував, до речі. Одна мить, удар, і я зупинився, – заявив Олексій Тандир під час засідання.

Засідання тривало сьогодні дві години. Далі вже суд обиратиме запобіжний захід главі Макарівського райсуду, який вчинив смертельну ДТП. Свідків автокатастрофи закликають звернутися до Державного бюро розслідувань, щоб надати свідчення.

Фото: Київська міська прокуратура

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