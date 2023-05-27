РФ реалізовує провокацію з хімічною зброєю в Запорізькій області – ГУР

Спеціальні служби Російської Федерації розпочали втілювати провокацію із застосуванням хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, мета РФ – зірвати контрнаступальні дії Сил безпеки та оборони України, тому російські окупанти 27 травня 2023 року почали реалізовувати провокацію.

У ГУР зазначили, що реальними жертвами ворожої провокації стануть солдати російської окупаційної армії.

– Сліди ураження хімічною зброєю на їхніх тілах держава-агресор планує використати як фейковий доказ для звинувачення України, – йдеться у повідомленні.

У Головному управлінні розвідки запевняють, що Сили безпеки та оборони України під час бойових дій з окупаційними військами використовують лише конвенційні засоби, а чергові постановки російських спецслужб не здатні вплинути на подальший перебіг подій на фронті.

Ввечері 26 травня в окупованому Енергодарі Запорізької області вимкнули електрику та не працює мобільний зв’язок. У цьому місті розташована Запорізька атомна електростанція. Російські окупанти перетворили енергоблоки ЗАЕС на логістичні й військові бази, повідомляло ГУР.

А перед цим представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що окупанти збираються зробити імітацію удару по об’єктах Запорізької АЕС і звинуватити Україну.

Джерело : Міноборони

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