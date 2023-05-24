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Юлия Захарченко, редактор ленты

Оккупанты превратили энергоблоки ЗАЭС в логистические и военные базы — ГУР

Оккупанты превратили энергоблоки ЗАЭС в логистические и военные базы — ГУР
Фото: Минобороны

Российские военные продолжают милитаризацию территории Запорожской атомной электростанции, несмотря на многочисленные призывы со стороны Международного агентства по атомной энергии и мировых лидеров уменьшить свое присутствие на ЗАЭС.

Сейчас территорию энергоблоков №1, 2, 4 фактически используют как логистические и военные базы, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В ГУР рассказали, что на этих площадках постоянно находится личный состав войск РФ, бронетехника и грузовики. Количество транспорта и российских военнослужащих постоянно меняется.

По данным ГУР, возле каждого энергоблока в течение дня может находиться от пяти до 20 единиц техники. Ротация происходит скрыто во время комендантского часа (с 23:00 ночи до 5:00 утра).

В то же время все грузовики плотно закрыты. Также есть информация, что в них могут находиться боеприпасы и взрывоопасные предметы.

Сотрудников дежурных смен, которые должны проводить осмотр энергоблоков по меньшей мере один-два раза в неделю, не допускают на контролируемую территорию. Людей, которые пытались провести обходы, подвергали избиениям и пыткам. Несколько из них находятся в госпитале в тяжелом состоянии.

В ГУР отмечают, что действия оккупантов уже привели к ряду аварийных ситуаций, во время которых Запорожская атомная электростанция отключалась от энергопитания. Это угрожает радиационной и мировой безопасности, утверждают эксперты.

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Источник: Минобороны
АЕС, Война в Украине, Енергодар, Запорожская область
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