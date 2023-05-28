В Житомире и области прогремели взрывы: что известно

В Житомирской области прогремели взрывы. Впоследствии взрывы прогремели и в областном центре — городе Житомир.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

По предварительной информации, работают системы ПВО.

В 4:22 мониторинговые сообщества сообщили о новых взрывах в Житомирской области. Сообщается о работе противовоздушной обороны.

Около 5:16 появились сообщения от горожан о взрывах в Житомире. Впоследствии это подтвердили и корреспонденты Суспільного.

Информацию о взрывах как в первый раз, так и позже, пока не комментировали ни военные, ни представители местной власти.

Кроме Житомирской области сирены также звучат и в других украинских регионах. Узнать, где сейчас существует опасность, можно на интерактивной онлайн-карте воздушных тревог.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 459-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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