В Житомире и области прогремели взрывы: что известно
В Житомирской области прогремели взрывы. Впоследствии взрывы прогремели и в областном центре — городе Житомир.
Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
По предварительной информации, работают системы ПВО.
В 4:22 мониторинговые сообщества сообщили о новых взрывах в Житомирской области. Сообщается о работе противовоздушной обороны.
Около 5:16 появились сообщения от горожан о взрывах в Житомире. Впоследствии это подтвердили и корреспонденты Суспільного.
Информацию о взрывах как в первый раз, так и позже, пока не комментировали ни военные, ни представители местной власти.
Кроме Житомирской области сирены также звучат и в других украинских регионах. Узнать, где сейчас существует опасность, можно на интерактивной онлайн-карте воздушных тревог.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 459-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко