Била по половым органам и сама насиловала: в Польше украинка продавала детей педофилам ради денег

В Польше задержали 52-летнюю украинку, которая жестоко обращалась с собственными приемными детьми: пытала, продавала педофилам и самостоятельно насиловала, заставляя вступать в интимные связи против их воли. Женщина в начале войны в Украине уехала из Синельниково Днепропетровской области.

Даже через год после издевательств эти дети утверждают, что до сих пор боятся так называемого призрака Светлану (так зовут горе-мать), которая придет ради того, чтобы убить малышей, сообщает издание Wyborcza.

Известно, что в марте 2022 года украинка с детьми уехали из-за полномасштабного вторжения в Польшу, где семью приняли местные жители. Анна и Яцек (имена изменены) помогали украинцам продуктами, одеждой и бытовой техникой. Со временем Анна заметила, что дети боятся приемной матери, поэтому даже не говорят в ее присутствии.

Дети рассказали полячке, что горе-мать бьет их, когда той не было дома. Анна позвонила мужу Светланы, на что он заявил, что его жена якобы “с характером”. Старшая дочь рассказала, что боится за жизнь младших детей, потому что их жестоко били. Гражданка Польши обратилась в полицию — в апреле началось расследование.

По данным польских правоохранителей, горе-мать вырывала девочкам волосы, а мальчиков била по половым органам. Утверждается, что украинка унижала, запугивала детей, била кулаком и рукой по спине, рукам, ногам и лицу. Для этого она иногда надевала кольцо с большим камнем, чтобы удары были еще больнее.

Сообщается, что приемная мать заставляла детей стоять в углу всю ночь, не давала есть, пить и даже сходить в туалет. Она вырывала шестилетней девочке волосы, запихивала ей в рот загрязненный мочой и фекалиями подгузник. Светлана била детей толкателем по голове и рукам, а также ремнем и веткой по ягодицам.

Иногда она закрывала ребенку рот или прикладывала подушку к лицу, чтобы заглушить крики. В то же время 13-летнего мальчика она подвешивала за ногу на металлической перекладине лестницы, а затем дергала по половому члену как можно больнее. Еще одного 14-летнего мальчика она била по паху.

Девятилетнего ребенка гражданка душила руками, хватала за шею, поднимала вверх, била головой о стол, сбрасывала с двухъярусной кровати, тянула за руки и ноги, привязывала поводком к пианино, била сковородкой, выбивала зубы, заставляла есть фекалии животных. Другого ребенка она засунула головой в унитаз.

Маленькие девочки рассказали о визитах незнакомых мужчин, которым мать заставляла облизывать половые члены. Старшие дети отметили, что Светлана давала им таблетки, от которых они засыпали, а потом просыпались от боли в интимных местах, без трусиков или одетые в чужие платья. Несовершеннолетние рассказали, что они иногда могли слышать все происходящее, но их руки и ноги не работали.

Полицейские утверждают, что женщина продавала детей педофилам как в Украине, так и в Польше. Так она пыталась заработать денег. По уточненной информации, женщина сама вступала в интимные отношения с детьми: заставляла их облизывать свои интимные части тела, многолетним девочкам вводила палец, мел и фломастеры во влагалище, а мальчиков-подростков во время купания била по половым органам.

Всего восемь детей стали жертвами сексуального насилия со стороны Светланы и неизвестных мужчин. Они утверждают, что насилие продолжалось годами. Психолог, которая работала с детьми, признает, что они дают правдивые показания. Однако украинка не признает свою вину. Полиция разыскивает мужчин, которым продавали несовершеннолетних в Польше.

Сейчас дети не могут оправиться от пережитого ужаса. Некоторые из них просыпаются ночью от кошмаров, в которых к ним приходит так называемый призрак Светланы и начинает бить.

Несовершеннолетние сейчас живут в семье Анны и Яцека, однако супруги не общается с журналистам. Психолог же считает, что дети могут вернуться к нормальной жизни, но нужна длительная терапия и безопасный быт.

По словам детей, когда в Украине к горе-матери приходила проверка, тогда она выставляла на стол бутылку коньяка и тогда все забывалось. По заключению прокуратуры, украинка может предстать перед судом, потому что является вменяемой. Суд в Познани продлил арест Светланы до конца года. Сама женщина написала письмо в посольство с места заключения с просьбой помочь вернуться в Украину.

Источник: Wyborcza

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.