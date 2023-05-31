Била по статевих органах і сама ґвалтувала: у Польщі українка продавала дітей педофілам заради грошей

У Польщі затримали 52-річну українку, яка жорстоко поводилася з власними прийомними дітьми: катувала, продавала педофілам та самостійно ґвалтувала, змушуючи вступати в інтимні зв’язки проти їхньої волі. Жінка на початку війни в Україні виїхала з Синельникового Дніпропетровської області.

Навіть через рік після знущань ці діти стверджують, що досі бояться так званого привида Світлану (так звати горе-матір), яка прийде заради того, щоб вбити малечу, повідомляє видання Wyborcza.

Відомо, що у березні 2022 року українка з дітьми поїхали через повномасштабне вторгнення до Польщі, де родину прийняли місцеві жителі. Анна та Яцек (імена змінено) допомагали українцям продуктами, одягом та побутовою технікою. З часом Анна помітила, що діти бояться прийомної матері, тому навіть не говорять під час її присутності.

Діти розповіли полячці, що горе-матір б’є їх, коли тієї не було вдома. Анна зателефонувала чоловікові Світлани, на що він заявив, що його дружина нібито “з характером”. Старша донька сказала, що боїться за життя молодших дітей, тому що їх жорстоко били. Громадянка Польщі звернулася до поліції – у квітні розпочалося розслідування.

За даними польських правоохоронців, горе-мати виривала дівчатам волосся, а хлопчиків била по статевих органах. Стверджується, що українка принижувала, залякувала дітей, била кулаком і рукою по спині, руках, ногах і обличчю. Для цього вона іноді одягала каблучку з великим каменем, щоб удари були ще болючішими.

Повідомляється, що прийомна матір змушувала дітей стояти в кутку всю ніч, не давала їсти, пити та навіть сходити до туалету. Вона виривала волосся шестирічній дівчинці волосся, запихала їй до рота забруднений сечею та фекаліями підгузник. Світлана била дітей товкачем по голові та руках, а також ременем і гілкою по сідницях.

Іноді вона закривала дитині рот або прикладала подушку до обличчя, щоб заглушити крики. 13-річного хлопчика вона підвішувала за ногу на металевій перекладині драбини, а потім смикала за статевий член якомога болючіше. Ще одного 14-річного хлопчика вона била у пах.

Дев’ятирічну дитину громадянка душила руками, хапала за шию, піднімала вгору, била головою об стіл, скидала з двоярусного ліжка, тягнула за руки та ноги, прив’язувала повідцем до піаніно, била сковорідкою, вибивала зуби, змушувала їсти фекалії тварин. Іншу дитину вона засунула головою в унітаз.

Маленькі дівчатка розповіли про візити незнайомих чоловіків, яким мати примушувала облизувати статеві члени. Старші діти зазначили, що Світлана давала їм таблетки, від яких вони засинали, а потім прокидалися від болю в інтимних місцях, без трусиків або одягнені в чужі сукні. Неповнолітні розповіли, що вони іноді могли відчувати все, що відбувається, але їхні руки та ноги не працювали.

Поліцейські стверджують, що жінка продавала дітей педофілам як в Україні, так і в Польщі. Так вона намагалася заробити грошей. За уточненою інформацією, жінка сама вступала в інтимні стосунки з дітьми: змушувала їх облизувати свої інтимні частини тіла, кількарічним дівчаткам вводила палець, крейду і фломастери в піхву, а хлопчиків-підлітків під час купання била по статевих органах.

Загалом вісім дітей стали жертвами сексуального насильства з боку Світлани та невідомих чоловіків. Вони стверджують, що насильство тривало роками. Психолог, яка працювала з дітьми, визнає, що вони дають правдиві свідчення. Однак українка не визнає свою провину. Поліція розшукує чоловіків, яким продавали неповнолітніх у Польщі.

Наразі діти не можуть оговтатися від пережитого жаху. Деякі з них прокидаються вночі від кошмарів, в яких до них приходить так званий привид Світлани та починає бити.

Неповнолітні зараз живуть у родині Анни та Яцека, проте подружжя не спілкується з журналістам. Психолог вважає, що діти можуть повернутися до нормального життя, але потрібна тривала терапія та безпечний побут.

За словами дітей, коли в Україні до горе-матері приходила перевірка, тоді вона виставляла на стіл пляшку коньяку і тоді все забувалося. За висновком прокуратури, українка може постати перед судом, бо є осудною. Суд у Познані продовжив арешт Світлани до кінця року. Сама жінка написала листа до посольства з місця ув’язнення з проханням допомогти повернутися в Україну.

Джерело: Wyborcza

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