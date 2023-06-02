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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Шпигував за північним кордоном України. На Рівненщині СБУ затримала агента білоруського КДБ

Шпигував за північним кордоном України. На Рівненщині СБУ затримала агента білоруського КДБ
Фото: СБУ

Служба безпеки України у процесі контрдиверсійних заходів на півночі України затримала агента білоруського КДБ, який шпигував за позиціями ЗСУ.

Як з’ясували слідчі, інформатором виявився громадянин Білорусі, який має посвідку на постійне проживання в нашій державі й тривалий час мешкає на Рівненщині.

На початку повномасштабного вторгнення РФ він був завербований співробітником білоруського КДБ і здійснював розвідувально-підривну діяльність проти України.

– Завданням агента був збір даних про оборону північних кордонів нашої держави та маршрути переміщення військової техніки, – йдеться у повідомленні. 

Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника за місцем його проживання під час чергової спроби передавання розвідданих до республіки Білорусь.

Шпигував за північним кордоном України. На Рівненщині СБУ затримала агента білоруського КДБ

Фото: СБУ

– Встановлено, що у поле зору білоруського КДБ він потрапив як колишній командир підрозділу десантно-штурмових військ Радянського союзу. Тоді він брав активну участь у бойових діях в Афганістані, – розповіли в СБУ.

Для виконання розвідзавдань на Рівненщині він обходив прикордонну територію і спостерігав за переміщенням Сил оборони.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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Джерело: СБУ
агенти Кремля, Білорусь, Війна в Україні, ЗСУ, КГБ, КДБ, Рівненська область
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