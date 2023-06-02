Шпигував за північним кордоном України. На Рівненщині СБУ затримала агента білоруського КДБ
Служба безпеки України у процесі контрдиверсійних заходів на півночі України затримала агента білоруського КДБ, який шпигував за позиціями ЗСУ.
Як з’ясували слідчі, інформатором виявився громадянин Білорусі, який має посвідку на постійне проживання в нашій державі й тривалий час мешкає на Рівненщині.
На початку повномасштабного вторгнення РФ він був завербований співробітником білоруського КДБ і здійснював розвідувально-підривну діяльність проти України.
– Завданням агента був збір даних про оборону північних кордонів нашої держави та маршрути переміщення військової техніки, – йдеться у повідомленні.
Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника за місцем його проживання під час чергової спроби передавання розвідданих до республіки Білорусь.
– Встановлено, що у поле зору білоруського КДБ він потрапив як колишній командир підрозділу десантно-штурмових військ Радянського союзу. Тоді він брав активну участь у бойових діях в Афганістані, – розповіли в СБУ.
Для виконання розвідзавдань на Рівненщині він обходив прикордонну територію і спостерігав за переміщенням Сил оборони.
На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
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