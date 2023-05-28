В Тальном хоронят нацгвардейца Вадима Бондаренко: судья Тандыр на связь не выходил
В Тальном Черкасской области прощаются с 23-летним нацгвардейцем Вадимом Бондаренко, которого в ночь на 26 мая на блокпосту в Киеве сбил глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр.
Люди образовали живой коридор к дому погибшего, чтобы встретить гроб с телом.
Проститься с сыном с фронта приехал отец Вадима.
Мать нацгвардейца, передает с места событий корреспондентка Виктория Прокопчук, постоянно плачет.
– Ребенок был очень спокойный, послушный, – говорит убитая горем мать Елена.
Одноклассница в комментарии для телемарафона Єдині новини отметила, что Вадим был прекрасным человеком, всегда жизнерадостным, неконфликтным.
– Ребенок ничего плохого никому не сделал, а ему сделали. Как матери пережить это? – говорит сквозь слезы еще одна жительница Тального.
Судья Алексей Тандыр, рассказывают родители Вадима Бондаренко, прощения у них не просил и никоим образом не пытался с ними связаться.
У Вадима Бондаренко осталась жена и трое детей – двое старших – от первого брака жены.
Общей дочери Вадима и его жены – два года.
Фото: Анна Драгун
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко