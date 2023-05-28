В Тальном хоронят нацгвардейца Вадима Бондаренко: судья Тандыр на связь не выходил

В Тальном Черкасской области прощаются с 23-летним нацгвардейцем Вадимом Бондаренко, которого в ночь на 26 мая на блокпосту в Киеве сбил глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр.

Люди образовали живой коридор к дому погибшего, чтобы встретить гроб с телом.

Проститься с сыном с фронта приехал отец Вадима.

Мать нацгвардейца, передает с места событий корреспондентка Виктория Прокопчук, постоянно плачет.

– Ребенок был очень спокойный, послушный, – говорит убитая горем мать Елена.

Одноклассница в комментарии для телемарафона Єдині новини отметила, что Вадим был прекрасным человеком, всегда жизнерадостным, неконфликтным.

– Ребенок ничего плохого никому не сделал, а ему сделали. Как матери пережить это? – говорит сквозь слезы еще одна жительница Тального.

Судья Алексей Тандыр, рассказывают родители Вадима Бондаренко, прощения у них не просил и никоим образом не пытался с ними связаться.

У Вадима Бондаренко осталась жена и трое детей – двое старших – от первого брака жены.

Общей дочери Вадима и его жены – два года.

Фото: Анна Драгун

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