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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Тальном хоронят нацгвардейца Вадима Бондаренко: судья Тандыр на связь не выходил

Прощання із нацгвардійцем Вадимом Бондаренком

В Тальном Черкасской области прощаются с 23-летним нацгвардейцем Вадимом Бондаренко, которого в ночь на 26 мая на блокпосту в Киеве сбил глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр.

Люди образовали живой коридор к дому погибшего, чтобы встретить гроб с телом.

Проститься с сыном с фронта приехал отец Вадима.

Мать нацгвардейца, передает с места событий корреспондентка Виктория Прокопчук, постоянно плачет.

– Ребенок был очень спокойный, послушный, – говорит убитая горем мать Елена.

Одноклассница в комментарии для телемарафона Єдині новини отметила, что Вадим был прекрасным человеком, всегда жизнерадостным, неконфликтным.

– Ребенок ничего плохого никому не сделал, а ему сделали. Как матери пережить это? – говорит сквозь слезы еще одна жительница Тального.

Прощання із нацгвардійцем Вадимом Бондаренком

Фото: Анна Драгун

Судья Алексей Тандыр, рассказывают родители Вадима Бондаренко, прощения у них не просил и никоим образом не пытался с ними связаться.

У Вадима Бондаренко осталась жена и трое детей – двое старших – от первого брака жены.

Общей дочери Вадима и его жены – два года.

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ДТП на блокпосту в Києві

Фото: Анна Драгун

блокпост, Київ, Смерть, судья, Черкаська область
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Артур Свинаренко
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