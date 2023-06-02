Смерть нацгвардійця на блокпосту: ВРП відсторонила суддю Олексія Тандира

2 червня Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира.

Останній ще тиждень тому збив на смерть на блокпосту в столиці 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка.

Як повідомили у ВРП, рішення було ухвалено у зв’язку з притягненням Тандира до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що близько опівночі 26 травня голова Макарівського районного суду Олексій Тандир за кермом Лексуса скоїв наїзд на 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка на одному з блокпостів у Києві.

Від травм нацгвардієць загинув на місці.

Одразу після ДТП суддя Тандир, який, як зауважили в прокуратурі, “мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння”, відмовився від перевірки на вміст алкоголю та наркотичних речовин.

Крім того, у Лексусі голови Макарівського районного суду знайшли пляшку від алкоголю.

Увечері 26 травня судді оголосили підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння) та примусово відібрали біологічні зразки.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 10 років.

Увечері наступного дня Вища рада правосуддя підтримала подання прокуратури та надала згоду на тримання під вартою судді Олексія Тандира, дозволивши таким чином стороні обвинувачення просити суд обрати Тандиру запобіжний захід.

У суді Тандир свою провину визнавав лише частково. Стверджував, що начебто не був напідпитку в момент ДТП та не вживав алкоголю напередодні.

Тим часом ні сам суддя, ні його представники, принаймні до похорону, вибачення в батьків Вадима Бондаренка не просили й жодним чином не намагалися з ними зв’язатись.

Із 23-річним нацгвардійцем, у якого залишилась дружина та троє дітей, попрощались у Тальному 28 травня.

Джерело: Вища рада правосуддя

Фото: ДБР

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