Нуждается в проверкеИлья Нежигай, редактор ленты
На аэродроме Джанкоя прогремели взрывы
Во временно оккупированном Джанкое, что в Крыму, прогремели несколько взрывов.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Жители города пишут, что Джанкой якобы атакуют беспилотники.
Также сообщается, что целью дронов, вероятно, стал аэродром.
Пока оккупационные власти Крыма или украинские военные не комментировали информацию о взрывах.
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