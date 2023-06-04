На аэродроме Джанкоя прогремели взрывы

Во временно оккупированном Джанкое, что в Крыму, прогремели несколько взрывов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Жители города пишут, что Джанкой якобы атакуют беспилотники.

Также сообщается, что целью дронов, вероятно, стал аэродром.

Пока оккупационные власти Крыма или украинские военные не комментировали информацию о взрывах.

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