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Илья Нежигай, редактор ленты

На аэродроме Джанкоя прогремели взрывы

вибух
Фото: Pixabay

Во временно оккупированном Джанкое, что в Крыму, прогремели несколько взрывов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Жители города пишут, что Джанкой якобы атакуют беспилотники.

Также сообщается, что целью дронов, вероятно, стал аэродром.

Пока оккупационные власти Крыма или украинские военные не комментировали информацию о взрывах.

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Война в Украине, Взрыв, Джанкой, Крым
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