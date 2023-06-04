На аеродромі Джанкоя пролунали вибухи

У тимчасово окупованому Джанкої, що в Криму, пролунали декілька вибухів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Мешканці міста пишуть, що Джанкой начебто атакують безпілотники.

Також повідомляється, що ціллю дронів, ймовірно, став аеродром.

Наразі окупаційна влада Криму чи українські військові не коментували інформацію про вибухи.

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