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Ілля Нежигай, редактор стрічки

На аеродромі Джанкоя пролунали вибухи

вибух
Фото: Pixabay

У тимчасово окупованому Джанкої, що в Криму, пролунали декілька вибухів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Мешканці міста пишуть, що Джанкой начебто атакують безпілотники.

Також повідомляється, що ціллю дронів, ймовірно, став аеродром.

Наразі окупаційна влада Криму чи українські військові не коментували інформацію про вибухи.

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Війна в Україні, Вибух, Джанкой, Крим
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