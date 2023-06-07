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Илья Нежигай, редактор ленты

Оккупанты обстреляли Херсон во время эвакуации — пострадали полицейские

Оккупанты обстреляли Херсон во время эвакуации — пострадали полицейские
Фото: Факты ICTV

Россияне обстреляли микрорайон Остров в Херсоне во время того, как в нем проводилась эвакуация местного населения, что было вызвано наводнениями из-за подрыва Россией Каховской ГЭС.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

— Остров. Этот микрорайон Херсона под ежедневными обстрелами российских оккупантов. Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС добавилась еще одна опасность — водная стихия, — написал он.

Он сообщил, что в течение 6 июня Остров стремительно уходил под воду.

— Затопления насколько колоссальные, что местами оттуда уже невозможно выехать автотранспортом. Поэтому людям помогают эвакуироваться. Даже в такое тяжелое время россияне решили напомнить, кем они являются на самом деле, — террористами, — добавил он.

Прокудин сообщил, что во время эвакуации оккупанты ударили по микрорайону из артиллерии, в результате чего были ранены двое правоохранителей, которые помогали людям покинуть опасную территорию

— Несмотря на это сегодня отсюда эвакуировали около 1300 херсонцев. Эти люди теперь в безопасности и это главное, — написал он.

Начальник ОВА добавил, что спасатели, полицейские и волонтеры продолжают работать над спасением горожан.

Напомним, российские оккупационные войска ночью 6 июня осуществили подрыв Каховской ГЭС. В Херсонской области началась эвакуация населения из опасных районов, для которых есть риск затопления.

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Каховська ГЕС

Война в Украине, Каховська ГЕС, Новая Каховка, Російська агресія, Херсон
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