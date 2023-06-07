Підрив Каховської ГЕС: почали руйнуватися мости в Миколаївській області
До сьомої ранку 7 червня в Миколаївській області через підвищення рівня води в річці Інгулець зруйновано міст у селі Єлизаветівка.
Пішохідний міст у Галаганівці – повністю затоплений.
За словами начальника Снігурівської міської військової адміністрації Івана Кухти, поки відкрите сполучення між Снігурівкою та селами Василівка, Євгенівка, Павлівка та Тамарине.
Зауважимо, що близько 22:30 6 червня в Снігурівці почалися проблеми з водопостачанням після підтоплення частини міських свердловин.
Очільник МВА закликав людей, починаючи з 7 червня, утриматись від поливу городів і присадибних ділянок водою з міської водопровідної мережі та попросив не вживати некип’ячену воду.
До 17:00 6 червня рівень води в Інгульці вже був підвищений орієнтовно на 60 см.
Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС близько 02:30 6 червня.
За даними Укргідроенерго, підрив стався зсередини машинної зали.
Унаслідок цього Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.
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Джерело: Іван Кухта
Фото: Іван Кухта