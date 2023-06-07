Підрив Каховської ГЕС: почали руйнуватися мости в Миколаївській області

До сьомої ранку 7 червня в Миколаївській області через підвищення рівня води в річці Інгулець зруйновано міст у селі Єлизаветівка.

Пішохідний міст у Галаганівці – повністю затоплений.

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За словами начальника Снігурівської міської військової адміністрації Івана Кухти, поки відкрите сполучення між Снігурівкою та селами Василівка, Євгенівка, Павлівка та Тамарине.

Зауважимо, що близько 22:30 6 червня в Снігурівці почалися проблеми з водопостачанням після підтоплення частини міських свердловин.

Очільник МВА закликав людей, починаючи з 7 червня, утриматись від поливу городів і присадибних ділянок водою з міської водопровідної мережі та попросив не вживати некип’ячену воду.

До 17:00 6 червня рівень води в Інгульці вже був підвищений орієнтовно на 60 см.

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС близько 02:30 6 червня.

За даними Укргідроенерго, підрив стався зсередини машинної зали.

Унаслідок цього Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 469-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Іван Кухта

Фото: Іван Кухта

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