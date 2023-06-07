Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Некоректно порівнювати атаку дронів на Москву та обстріли РФ України – речник генсека ООН
Ми корисні в Україні як командири: матір азовця Калини про прохання сина до влади
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Підрив Каховської ГЕС: почали руйнуватися мости в Миколаївській області

Міст біля села Галаганівка Миколаївської області 6 червня 2023

До сьомої ранку 7 червня в Миколаївській області через підвищення рівня води в річці Інгулець зруйновано міст у селі Єлизаветівка.

Пішохідний міст у Галаганівці – повністю затоплений.

За словами начальника Снігурівської міської військової адміністрації Івана Кухти, поки відкрите сполучення між Снігурівкою та селами Василівка, Євгенівка, Павлівка та Тамарине.

Снігурівська громада

Зауважимо, що близько 22:30 6 червня в Снігурівці почалися проблеми з водопостачанням після підтоплення частини міських свердловин.

Снігурівка

Очільник МВА закликав людей, починаючи з 7 червня, утриматись від поливу городів і присадибних ділянок водою з міської водопровідної мережі та попросив не вживати некип’ячену воду.

До 17:00 6 червня рівень води в Інгульці вже був підвищений орієнтовно на 60 см.

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС близько 02:30 6 червня.

За даними Укргідроенерго, підрив стався зсередини машинної зали.

Унаслідок цього Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Читайте також
Термінова евакуація, підняття води на понад 3 м і реакція світу: все, що відомо про підрив Каховської ГЕС
Каховська ГЕС

Повномасштабна війна в Україні триває вже 469-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Іван Кухта

Фото: Іван Кухта

Каховська ГЕС
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Окупанти обстріляли Херсон під час евакуації – постраждали поліцейські
Підрив Каховської ГЕС: почали руйнуватися мости в Миколаївській області
Насоси та човни: ЄС надасть допомогу Україні після підриву Каховської ГЕС
Наслідки підриву Каховської ГЕС
Бійці ЗСУ з дронів спостерігали, як після підриву Каховської ГЕС частину окупантів змило водою
Підрив Каховської ГЕС
Через 3-5 днів затоплення сягне піку – Кислиця у Радбезі ООН
Наслідки підриву Каховської ГЕС
Терористи мають бачити, що за терор карають: Зеленський закликав світ реагувати на підрив Каховської ГЕС
Підрив Каховської ГЕС
Відео
Із замурованими виходами: що побачила перевірка укриттів у Києві

Майже половина – зачинені або непридатні до використання. Такі попередні результати перевірки укриттів у Києві. Дані оприлюднило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Христина Гавриш
Інтернаціональний легіон ЗСУ: хто там воює та чому вирішили боронити Україну
Підрив Каховської ГЕС: почали руйнуватися мости в Миколаївській області
Знущаються та шантажують: як росіяни змушують українців отримувати паспорти РФ
російські паспорти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (06.06.2023)
Підрив Каховської ГЕС: почали руйнуватися мости в Миколаївській області
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (05.06.2023)
Підрив Каховської ГЕС: почали руйнуватися мости в Миколаївській області
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь