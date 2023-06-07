Следили за людьми и продавали конфиденциальную информацию. В Киеве задержали частных детективов

В Киеве СБУ совместно с ГБР, прокуратурой и полицией нейтрализовали частное детективное агентство. Его работники шпионили за гражданами и продавали конфиденциальную информацию из государственных баз данных.

Как установило расследование, незаконную деятельность организовал бывший сотрудник одного из органов силового блока.

Под видом легального бизнеса они продавали персональные данные граждан, в том числе информацию из закрытых информационных систем правоохранительных органов.

К “полному пакету”, кроме паспортных данных граждан Украины, добавляли информацию о номерах телефонов и автомобилей, сведения о пересечении границы, совершении административных, уголовных правонарушений, а также информацию о попадании в поле зрения правоохранительных органов.

– Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступную деятельность дельцов и задержали руководителя детективного агентства и его сообщника — действующего полицейского, во время получения ими денег за новый заказ, – рассказали в пресс-службе.

При обысках по адресам проживания фигурантов было обнаружено:

мобильные телефоны, сим-карты и компьютеры с доказательствами противоправной деятельности;

технические средства негласного получения информации;

банковские карты, через которые получали средства за свои “услуги”.

На основании собранных доказательств обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 362 УКУ (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконным действиям. Также проверяется информация о возможной продаже конфиденциальной информации в РФ.

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