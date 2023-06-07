Україна проситиме міжнародні організації про порятунок людей на лівобережжі

Україна звертатиметься до міжнародних організацій, щоб врятувати жителів тимчасово захоплених територій на лівому березі Дніпра.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками ранкової селекторної наради 7 червня.

– Евакуація на лівому березі повністю провалена окупантами. Звертатимемося до міжнародних організацій, – повідомив глава держави.

За словами президента України, під час наради доповідав новопризначений керівник штабу з подолання наслідків, міністр Ігор Клименко, який уже перебуває на Півдні України.

Наразі на порядку денному – евакуація людей, термінове забезпечення питною водою та довготривалі рішення для населених пунктів, які живилися з водосховища.

Зауважимо, що жителі тимчасово захоплених Олешків, що на лівому березі Херсонщини, скаржаться на те, що після підриву Каховської ГЕС окупаційна влада не евакуює населення.

Наразі місто майже повністю пішло під воду.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 469-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Офіс президента

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