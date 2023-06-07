Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Некорректно сравнивать атаку дронов на Москву и обстрелы РФ Украины — спикер генсека ООН
Армения не союзник России в войне против Украины — Пашинян
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Жители временно оккупированных Алешков сообщают, что город полностью затопило, а людей не эвакуируют

Олешки

Жители временно оккупированных Алешков, что на левом берегу Херсонщины, сообщают, что после подрыва Каховской ГЭС город почти полностью ушел под воду, впрочем, оккупационная власть не проводит эвакуацию населения.

Об этом сообщают в Telegram-каналах.

– Эвакуацию мирного населения из затопленных населенных пунктов россияне не проводят, хотя иногда ситуация там критическая, – говорится в сообщении.

Украинские спасатели и волонтеры пытаются осуществить эвакуацию населения, но тяжелые условия существенно замедляют процесс.


Напомним, после подрыва Каховской ГЭС по состоянию на 06:00 7 июня из затопленных районов Херсонщины эвакуированы 1 457 человек. Только из района Корабел вывезли 1 286 человек. Всего по состоянию на утро на правобережной Херсонщине затоплено 1 852 дома.

Читайте также
Срочная эвакуация, поднятие воды более чем на 3 м и реакция мира: все, что известно о подрыве Каховской ГЭС
Каховська ГЕС

Война в Украине, Каховська ГЕС, Олешки, підтоплення, Річка, Російська агресія, Херсонская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Подрыв Каховской ГЭС. За прошедшие сутки из подтопленных районов спасли 52 человека — ГСЧС
Жители временно оккупированных Алешков сообщают, что город полностью затопило, а людей не эвакуируют
Двое погибли, еще один человек – в больнице: РФ атаковала Шахедом дом на Сумщине
Обстріл Юнаківської громади Сумської області 7 червня 2023
Россияне выстрелили себе в ногу: Мусиенко о последствиях подрыва Каховской ГЭС
Каховська ГЕС
Что известно о БМП Marder, которые Германия планирует передать Украине: характеристики и особенности
БМП Marder
Украина получит от Германии еще 20 БМП Marder — СМИ
Жители временно оккупированных Алешков сообщают, что город полностью затопило, а людей не эвакуируют
Видео
С замурованными выходами: что увидела проверка укрытий в Киеве

Почти половина – закрыты или непригодны к использованию. Таковы предварительные результаты проверки укрытий в Киеве. Данные обнародовало Министерство по стратегическим отраслям промышленности.

Кристина Гавриш
Интернациональный легион ВСУ: кто там воюет и почему решили защищать Украину
Жители временно оккупированных Алешков сообщают, что город полностью затопило, а людей не эвакуируют
Издеваются и шантажируют: как россияне заставляют украинцев получать паспорта РФ
російські паспорти
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (06.06.2023)
Жители временно оккупированных Алешков сообщают, что город полностью затопило, а людей не эвакуируют
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (05.06.2023)
Жители временно оккупированных Алешков сообщают, что город полностью затопило, а людей не эвакуируют
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь