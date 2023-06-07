Жители временно оккупированных Алешков сообщают, что город полностью затопило, а людей не эвакуируют

Жители временно оккупированных Алешков, что на левом берегу Херсонщины, сообщают, что после подрыва Каховской ГЭС город почти полностью ушел под воду, впрочем, оккупационная власть не проводит эвакуацию населения.

Об этом сообщают в Telegram-каналах.

– Эвакуацию мирного населения из затопленных населенных пунктов россияне не проводят, хотя иногда ситуация там критическая, – говорится в сообщении.

Украинские спасатели и волонтеры пытаются осуществить эвакуацию населения, но тяжелые условия существенно замедляют процесс.





Напомним, после подрыва Каховской ГЭС по состоянию на 06:00 7 июня из затопленных районов Херсонщины эвакуированы 1 457 человек. Только из района Корабел вывезли 1 286 человек. Всего по состоянию на утро на правобережной Херсонщине затоплено 1 852 дома.

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