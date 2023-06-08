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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Грабил дома и угрожал убийством. Боевика “ДНР” приговорили к 15 годам тюрьмы

Грабил дома и угрожал убийством. Боевика “ДНР” приговорили к 15 годам тюрьмы
Фото: СБУ

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного участника террористической организации ДНР, который воевал на стороне страны-агрессора и совершал преступления против жителей Херсонщины.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Как рассказали следователи, вместе с российскими войсками он принимал активное участие в захвате Каховки и разграблении местных домов в 2022 году. Во время разбойных нападений применял оружие и угрожал убийством в случае сопротивления.

Таким образом рашисты выносили из домов граждан все — от бытовой техники до денег и других ценных вещей.

Злоумышленник попал в плен украинских защитников в декабре прошлого года во время боестолкновения на Херсонском направлении.

Как установило следствие, боевиком оказался житель Донецка, который в начале полномасштабного вторжения инициативно вступил в ряды 9 полка морской пехоты 1 армейского корпуса РФ.

Находясь в должности старшего стрелка вражеского подразделения, он обстреливал позиции Сил обороны на восточном фронте. Впоследствии его перебросили на временно захваченную часть Херсонщины.

Грабил дома и угрожал убийством. Боевика “ДНР” приговорили к 15 годам тюрьмы

Фото: СБУ

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по трем статьям УКУ:

▪️ ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);

▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

▪️ ч. 5 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).

По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет тюрьмы. Служба безопасности подчеркивает неотвратимость наказания за преступления против нашего государства.

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Источник: СБУ
Боевик, Война в Украине, ДНР, Російська агресія, СБУ, Херсонская область
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