Грабил дома и угрожал убийством. Боевика “ДНР” приговорили к 15 годам тюрьмы

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного участника террористической организации ДНР, который воевал на стороне страны-агрессора и совершал преступления против жителей Херсонщины.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Как рассказали следователи, вместе с российскими войсками он принимал активное участие в захвате Каховки и разграблении местных домов в 2022 году. Во время разбойных нападений применял оружие и угрожал убийством в случае сопротивления.

Таким образом рашисты выносили из домов граждан все — от бытовой техники до денег и других ценных вещей.

Злоумышленник попал в плен украинских защитников в декабре прошлого года во время боестолкновения на Херсонском направлении.

Как установило следствие, боевиком оказался житель Донецка, который в начале полномасштабного вторжения инициативно вступил в ряды 9 полка морской пехоты 1 армейского корпуса РФ.

Находясь в должности старшего стрелка вражеского подразделения, он обстреливал позиции Сил обороны на восточном фронте. Впоследствии его перебросили на временно захваченную часть Херсонщины.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по трем статьям УКУ:

▪️ ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);

▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

▪️ ч. 5 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).

По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет тюрьмы. Служба безопасности подчеркивает неотвратимость наказания за преступления против нашего государства.

Источник : СБУ

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