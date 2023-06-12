Подрыв оккупантами Каховской ГЭС: погибли по меньшей мере 10 человек
В результате подтопления из-за подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС известно о десяти погибших в Херсонской и Николаевской областях.
Также 42 человека, в том числе семеро детей, считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона Единые новости.
— Могу сообщить те цифры, которые мы достоверно знаем: восемь наших граждан погибли на территории Херсонской области, двое — на территории Николаевской области. 42 человека считаются пропавшими без вести, из них семеро детей, — сказал он.
Министр добавил, что поступает информация о погибших на оккупированной территории на левом берегу.
Накануне при попытке перебраться на правый берег наших граждан обстреляли. В результате три человека погибли, несколько ранены.
Клименко отметил, что как только получат подтвержденную информацию о погибших или раненых, которые оставались на островах или на левом берегу, эту информацию официально обнародуют.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова