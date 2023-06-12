Подрыв оккупантами Каховской ГЭС: погибли по меньшей мере 10 человек

В результате подтопления из-за подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС известно о десяти погибших в Херсонской и Николаевской областях.

Также 42 человека, в том числе семеро детей, считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона Единые новости.

— Могу сообщить те цифры, которые мы достоверно знаем: восемь наших граждан погибли на территории Херсонской области, двое — на территории Николаевской области. 42 человека считаются пропавшими без вести, из них семеро детей, — сказал он.

Министр добавил, что поступает информация о погибших на оккупированной территории на левом берегу.

Накануне при попытке перебраться на правый берег наших граждан обстреляли. В результате три человека погибли, несколько ранены.

Клименко отметил, что как только получат подтвержденную информацию о погибших или раненых, которые оставались на островах или на левом берегу, эту информацию официально обнародуют.

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