Підрив окупантами Каховської ГЕС: загинули щонайменше 10 людей

Внаслідок підтоплення через підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС відомо про десятьох загиблих у Херсонській та Миколаївській областях.

Також 42 людини, зокрема семеро дітей, вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону Єдині новини.

— Можу повідомити ті цифри, які ми достовірно знаємо: вісім наших громадян загинули на території Херсонської області, двоє – на території Миколаївської області. 42 людини вважаються зниклими безвісти, з них семеро дітей, – сказав він.

Міністр додав, що надходить інформація про загиблих на окупованій території на лівому березі.

Напередодні під час спроби перебратися на правий берег наших громадян обстріляли. В результаті троє людей загинуло, кількох поранено.

Клименко зазначив, що щойно отримають підтверджену інформацію про загиблих або поранених, які залишалися на островах або на лівому березі, цю інформацію офіційно оприлюднять.

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