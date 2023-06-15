Вероятно, ПВО: в Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области прогремели взрывы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Перед этим, в Одесской области, как и в большинство части Украины, были объявлены сигналы воздушных тревог.
По предварительной информации, в Одесской области работает противовоздушная оборона.
Представители власти или военные пока не комментировали информацию о взрывах в Одесской области.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 477-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк