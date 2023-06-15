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Илья Нежигай, редактор ленты

Вероятно, ПВО: в Одесской области прогремели взрывы

Вероятно, ПВО: в Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Перед этим, в Одесской области, как и в большинство части Украины, были объявлены сигналы воздушных тревог.

По предварительной информации, в Одесской области работает противовоздушная оборона.

Представители власти или военные пока не комментировали информацию о взрывах в Одесской области.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 477-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Война в Украине, Взрыв, Одесская область
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