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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Ймовірно, ППО: в Одеській області пролунали вибухи

Ймовірно, ППО: в Одеській області пролунали вибухи

В Одеській області пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед цим, на Одещині, як і у більшість частині України, були оголошені сигнали повітряних тривог.

За попередньою інформацією, в Одеській області працює протиповітряна оборона.

Представники влади чи військові поки не коментували інформацію про вибухи в Одеській області.

Переглянути, де зараз увімкнуто сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 477-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Ймовірно, ППО: в Одеській області пролунали вибухи

Війна в Україні, Вибух, Одеська область
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