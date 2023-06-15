Ймовірно, ППО: в Одеській області пролунали вибухи

В Одеській області пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед цим, на Одещині, як і у більшість частині України, були оголошені сигнали повітряних тривог.

За попередньою інформацією, в Одеській області працює протиповітряна оборона.

Представники влади чи військові поки не коментували інформацію про вибухи в Одеській області.

Переглянути, де зараз увімкнуто сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 477-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.