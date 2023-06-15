Ілля Нежигай, редактор стрічки
Ймовірно, ППО: в Одеській області пролунали вибухи
В Одеській області пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Перед цим, на Одещині, як і у більшість частині України, були оголошені сигнали повітряних тривог.
За попередньою інформацією, в Одеській області працює протиповітряна оборона.
Представники влади чи військові поки не коментували інформацію про вибухи в Одеській області.
Переглянути, де зараз увімкнуто сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 477-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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