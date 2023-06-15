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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Херсоне прилет: сообщают о взрыве в центре города

Вибух
Фото: Depositphotos

Сегодня утром 15 июня в Херсоне во время воздушной тревоги раздались мощные взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Предварительно, информации о пострадавших нет. Однако стоит ждать официальной информации от властей.

Херсон
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