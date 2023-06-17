В селе на Харьковщине россияне обстреляли гражданское авто, все погибли

Сегодня российские оккупанты обстреляли село Гурьев Казачок, что в Богодуховском районе Харьковской области. Есть жертвы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, вражеская противотанковая управляемая ракета попала в гражданский автомобиль, который двигался в направлении села.

Предварительно, в автомобиле находились четыре человека, которые погибли на месте.

Детали трагедии устанавливаются.

Напомним, что ночью 15 июня на подлете к Харькову наша ПВО сбила дроны-камикадзе типа Shahed.

Фото: Олег Синегубов

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