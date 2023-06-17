Марта Бондаренко, редактор ленты
В селе на Харьковщине россияне обстреляли гражданское авто, все погибли
Сегодня российские оккупанты обстреляли село Гурьев Казачок, что в Богодуховском районе Харьковской области. Есть жертвы.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, вражеская противотанковая управляемая ракета попала в гражданский автомобиль, который двигался в направлении села.
Предварительно, в автомобиле находились четыре человека, которые погибли на месте.
Детали трагедии устанавливаются.
Напомним, что ночью 15 июня на подлете к Харькову наша ПВО сбила дроны-камикадзе типа Shahed.
Фото: Олег Синегубов
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