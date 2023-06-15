Во время тревоги в Харькове прозвучало по меньшей мере три взрыва
В Харькове прогремело по меньшей мере два взрыва.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.
Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
Около 1:46 в городе прогремел третий взрыв.
Сейчас представители власти или военные не комментировали информацию о взрывах в городе.
Узнать, где в Украине была объявлена воздушная тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 477-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк