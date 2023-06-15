Во время тревоги в Харькове прозвучало по меньшей мере три взрыва

В Харькове прогремело по меньшей мере два взрыва.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Около 1:46 в городе прогремел третий взрыв.

Сейчас представители власти или военные не комментировали информацию о взрывах в городе.

Узнать, где в Украине была объявлена воздушная тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 477-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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