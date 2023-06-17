Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У селі на Харківщині росіяни обстріляли цивільне авто, усі загинули
Сьогодні російські окупанти обстріляли село Гур’їв Козачок, що в Богодухівському районі на Харківщині. Є жертви.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, ворожа протитанкова керована ракета влучила у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку села.
Попередньо, в автомобілі було чотири людини, які загинули на місці.
Деталі трагедії встановлюються.
Нагадаємо, що вночі 15 червня на підльоті до Харкова наша ППО збила дрони-камікадзе типу Shahed.
Фото: Олег Синєгубов
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