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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У селі на Харківщині росіяни обстріляли цивільне авто, усі загинули

село Гур‘їв Козачок

Сьогодні російські окупанти обстріляли село Гур’їв Козачок, що в Богодухівському районі на Харківщині. Є жертви.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ворожа протитанкова керована ракета влучила у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку села.

Попередньо, в автомобілі було чотири людини, які загинули на місці.

Деталі трагедії встановлюються.

село Гур‘їв Козачок

Олег Синєгубов

Нагадаємо, що вночі 15 червня на підльоті до Харкова наша ППО збила дрони-камікадзе типу Shahed.

Фото: Олег Синєгубов

Війна в Україні, загиблі, Харківська область
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