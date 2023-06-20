Заместитель командира требовал от жены погибшего военного 150 тыс. грн, чтобы ей выплатили госпомощь

В Украине разоблачили заместителя командира воинской части, который требовал от жены погибшего военнослужащего Национальной гвардии 150 тыс. грн взятки. Он обещал вдове, что поможет ей получить единовременную компенсацию от государства из-за потери мужа во время войны.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований.

По данным следствия, в марте 2022 года заместитель командира одной из воинских частей заявил жене погибшего бойца, что она и ее дети смогут получить компенсацию от государства в размере 15 млн грн. Однако он обещал способствовать посодействовать в этом вопросе за определенный процент.

В феврале 2023 года он получил от жены погибшего бойца Нацгвардии 150 тыс. грн, после чего заместителя командира воинской части задержали правоохранители.

— Эти средства предназначались как оплата за влияние на членов комиссии специального расследования смертельного несчастного случая о признании гибели штаб-сержанта в период прохождения службы при исполнении служебных обязанностей. Это стало бы законным основанием для получения семьей погибшего одноразовой денежной помощи, предусмотренной законодательством, — отмечают в Офисе генерального прокурора.

Заместителю командира воинской части инкриминируют ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

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