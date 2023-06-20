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Юлия Захарченко, редактор ленты

Заместитель командира требовал от жены погибшего военного 150 тыс. грн, чтобы ей выплатили госпомощь

Заместитель командира требовал от жены погибшего военного 150 тыс. грн, чтобы ей выплатили госпомощь
Фото: ГБР

В Украине разоблачили заместителя командира воинской части, который требовал от жены погибшего военнослужащего Национальной гвардии 150 тыс. грн взятки. Он обещал вдове, что поможет ей получить единовременную компенсацию от государства из-за потери мужа во время войны.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований.

По данным следствия, в марте 2022 года заместитель командира одной из воинских частей заявил жене погибшего бойца, что она и ее дети смогут получить компенсацию от государства в размере 15 млн грн. Однако он обещал способствовать посодействовать в этом вопросе за определенный процент.

В феврале 2023 года он получил от жены погибшего бойца Нацгвардии 150 тыс. грн, после чего заместителя командира воинской части задержали правоохранители.

— Эти средства предназначались как оплата за влияние на членов комиссии специального расследования смертельного несчастного случая о признании гибели штаб-сержанта в период прохождения службы при исполнении служебных обязанностей. Это стало бы законным основанием для получения семьей погибшего одноразовой денежной помощи, предусмотренной законодательством, — отмечают в Офисе генерального прокурора.

Заместителю командира воинской части инкриминируют ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

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Источник: Офис генпрокурора, ГБР
Война в Украине, військовослужбовці, затримання хабарника, Национальная гвардия, українські військові, Взятка, Хабарництво
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