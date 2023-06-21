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Илья Нежигай, редактор ленты

В Севастополе прогремела серия взрывов

Вибух - дим після вибуху
Фото: Pixabay

Во временно оккупированном Севастополе, что на Крымском полуострове, прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По информации жителей города, было слышно по меньшей мере “два мощных взрыва”.

В то же время сообщается, что якобы что-то упало в воду перед отелем Аквамарин, что в западной части Севастополя.

Пока ни представители власти или военных из Украины, ни представители оккупационных администраций аннексированного Россией полуострова не комментировали информацию о взрывах.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 483-и сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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В Севастополе прогремела серия взрывов

Война в Украине, Взрыв, Крым, Російська агресія, Севастополь
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