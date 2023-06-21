В Севастополе прогремела серия взрывов
Во временно оккупированном Севастополе, что на Крымском полуострове, прогремели взрывы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
По информации жителей города, было слышно по меньшей мере “два мощных взрыва”.
В то же время сообщается, что якобы что-то упало в воду перед отелем Аквамарин, что в западной части Севастополя.
Пока ни представители власти или военных из Украины, ни представители оккупационных администраций аннексированного Россией полуострова не комментировали информацию о взрывах.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 483-и сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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