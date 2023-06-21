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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Севастополі прогриміла серія вибухів

Вибух - дим після вибуху
Фото: Pixabay

У тимчасово окупованому Севастополі, що на Кримському півострові, пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За інформацією жителів міста, було чутно щонайменше “два потужних вибухи”.

Водночас повідомляється, що начебто щось впало в воду перед готелем Аквамарин, що в західній частині Севастополя.

Наразі ані представники влади чи військових з України, ані представники окупаційних адміністрацій анексованого Росією півострова не коментували інформацію про вибухи.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 483-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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У Севастополі прогриміла серія вибухів

Війна в Україні, Вибух, Крим, Російська агресія, Севастополь
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