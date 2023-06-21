У Севастополі прогриміла серія вибухів
У тимчасово окупованому Севастополі, що на Кримському півострові, пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За інформацією жителів міста, було чутно щонайменше “два потужних вибухи”.
Водночас повідомляється, що начебто щось впало в воду перед готелем Аквамарин, що в західній частині Севастополя.
Наразі ані представники влади чи військових з України, ані представники окупаційних адміністрацій анексованого Росією півострова не коментували інформацію про вибухи.
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