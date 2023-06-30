РФ обстреляла пригород Херсона зажигательными снарядами
В пять утра 30 июня российские войска обстреляли пригород Херсона зажигательными снарядами.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Областные власти ситуацию пока не комментировали.
Напомним, что накануне армия РФ покрыла огнем жилые кварталы Херсона.
Под удар попали жилые дома, медучреждение, служебный автомобиль, а также городская школа, в которой был развернут Пункт незламності.
Из-за обстрелов двое жителей города погибли, еще двое – 34-летний и 51-летний мужчины – госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести с ожогами конечностей и лица.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 492-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Местный Telegram-канал