РФ обстреляла пригород Херсона зажигательными снарядами

В пять утра 30 июня российские войска обстреляли пригород Херсона зажигательными снарядами.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Областные власти ситуацию пока не комментировали.

Напомним, что накануне армия РФ покрыла огнем жилые кварталы Херсона.

Под удар попали жилые дома, медучреждение, служебный автомобиль, а также городская школа, в которой был развернут Пункт незламності.

Из-за обстрелов двое жителей города погибли, еще двое – 34-летний и 51-летний мужчины – госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести с ожогами конечностей и лица.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 492-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Местный Telegram-канал

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