Под удар попали дома, медучреждение и школа. РФ обстреляла Херсон, есть пострадавшие — ОВА
В четверг, 29 июня, российские войска атаковали Херсон, пострадали двое мужчин.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Указано, что под удар врага попали жилые дома, медучреждение, служебная машина, а также городская школа, в которой развернули Пункт несокрушимости.
— По предварительной информации, из-за обстрелов пострадали двое мирных людей. Мужчин, 34 и 51 год, госпитализировали с ожогами конечностей и лица, — говорится в сообщении.
Ранее в ВМС ВСУ сообщили, что россияне вывели на боевое дежурство в Черное море один носитель крылатых ракет Калибр.
Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.Полина Спасенко