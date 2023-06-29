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Под удар попали дома, медучреждение и школа. РФ обстреляла Херсон, есть пострадавшие — ОВА

Под удар попали дома, медучреждение и школа. РФ обстреляла Херсон, есть пострадавшие — ОВА
Фото: Минобороны

В четверг, 29 июня, российские войска атаковали Херсон, пострадали двое мужчин.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Указано, что под удар врага попали жилые дома, медучреждение, служебная машина, а также городская школа, в которой развернули Пункт несокрушимости.

— По предварительной информации, из-за обстрелов пострадали двое мирных людей. Мужчин, 34 и 51 год, госпитализировали с ожогами конечностей и лица, — говорится в сообщении.

Ранее в ВМС ВСУ сообщили, что россияне вывели на боевое дежурство в Черное море один носитель крылатых ракет Калибр.

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Под удар попали дома, медучреждение и школа. РФ обстреляла Херсон, есть пострадавшие — ОВА

Война в Украине, Херсон
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Полина Спасенко
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