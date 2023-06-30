Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ обстріляла передмістя Херсону запалювальними снарядами
О п’ятій ранку 30 червня російські війська обстріляли передмістя Херсону запалювальними снарядами.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Обласна влада ситуацію поки не коментувала.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 492-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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