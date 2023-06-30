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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ обстріляла передмістя Херсону запалювальними снарядами

Обстріл Херсону 30 червня 2023

О п’ятій ранку 30 червня російські війська обстріляли передмістя Херсону запалювальними снарядами.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Обласна влада ситуацію поки не коментувала.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 492-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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