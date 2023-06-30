Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Эксклюзив
Ее искали 6 месяцев, а ДНК так и не совпала: дочь о гибели матери из-за удара по ТЦ Амстор в Кременчуге
Повалил на пол, ударил ногой в голову и лупил кулаками. В Белой Церкви мужчина избил работницу АЗС
Выдержит ли ЗАЭС взрыв и какие территории в зоне повышенного риска — радиобиолог
Запорожье, Муравейник, Москаленко: в Украине переименуют ряд населенных пунктов
Эксклюзив
Я кричала: Пожалуйста, останься дома! История женщины, которая потеряла мужа во время удара по ТЦ в Кременчуге
Происшествия
Юлия Захарченко, редактор ленты

Скорректировал вражеский огонь по Краматорску: взят под стражу агент спецслужб РФ

Удар по Краматорську 27 червня 2023
Фото: ГСЧС

В Украине взяли под стражу агента специальных служб Российской Федерации за корректировку вражеского огня по заведению питания в Краматорске, куда ударили ракеты 27 июня. Тогда в результате атаки погибли и пострадали мирные люди, среди которых и дети.

По данным Донецкой областной прокуратуры, суд избрал жителю Краматорска, который помогал российским спецслужбам, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без альтернативы внесения залога.

В прокуратуре отметили, что 27 июня к местному жителю, который работает на газотранспортном предприятии и был дистанционно завербован для выполнения задач в пользу Москвы, в очередной раз обратился представитель спецслужб РФ.

Российский спецназовец поставил перед так называемым агентом задачу, чтобы проверить информацию о местонахождении украинских военных в Краматорске.

Скорректировал вражеский огонь по Краматорску: взят под стражу агент спецслужб РФ

Фото: Донецкая областная прокуратура

Мужчина согласился на предложение и пошел в центр города, где заметил на парковке авто с военными номерами и посетителей в заведении общественного питания. Там он записал видео, которое сразу отправил собеседнику в мессенджер Telegram.

Через некоторое время российские войска нанесли ракетные удары по Краматорску с ОТРК Искандер M, в результате чего погибли и получили ранения гражданские лица, в частности, дети.

Отмечается, что жителю Краматорска Донецкой области грозит до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества по подозрению в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Сейчас продолжается досудебное расследование.

Читайте также
Машины отбросило на несколько метров: рассказы очевидцев удара по Краматорску
Удар по Краматорську 27 червня 2023

Война в Украине, Донецкая область, Краматорск, Ракетные удары России, ракетний удар
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ЕС продлил экономические санкции против РФ еще на 6 месяцев — СМИ
Скорректировал вражеский огонь по Краматорску: взят под стражу агент спецслужб РФ
РФ подготовила все необходимое для искусственной техногенной катастрофы на ЗАЭС — Буданов
Запорізька АЕС
Национализирует ли Кремль ЧВК Вагнера: версия ISW
ПВК Вагнера - бунт в РФ
Залужный о ядерном шантаже РФ: Меня это абсолютно не останавливает
Залужний
На Хортице обнаружили уникальную лодку, которой может быть до 500 лет
На Хортиці виявили унікальний човен
Видео
Путешествия
Водопады, термальные источники, зеленые усадьбы – как и где отдохнуть на Закарпатье

Где отдохнуть на Закарпатье, что посмотреть и какова стоимость усадьб – в материале.

Светлана Ковбиця, Карина Зуева
Искусство, которое не просто вдохновляет: PinchukArtCentre представил сразу три выставки
PinchukArtCentre
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (30.06.2023)
Скорректировал вражеский огонь по Краматорску: взят под стражу агент спецслужб РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (30.06.2023)
Скорректировал вражеский огонь по Краматорску: взят под стражу агент спецслужб РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (30.06.2023)
Скорректировал вражеский огонь по Краматорску: взят под стражу агент спецслужб РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь