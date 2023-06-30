Скорректировал вражеский огонь по Краматорску: взят под стражу агент спецслужб РФ

В Украине взяли под стражу агента специальных служб Российской Федерации за корректировку вражеского огня по заведению питания в Краматорске, куда ударили ракеты 27 июня. Тогда в результате атаки погибли и пострадали мирные люди, среди которых и дети.

По данным Донецкой областной прокуратуры, суд избрал жителю Краматорска, который помогал российским спецслужбам, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без альтернативы внесения залога.

В прокуратуре отметили, что 27 июня к местному жителю, который работает на газотранспортном предприятии и был дистанционно завербован для выполнения задач в пользу Москвы, в очередной раз обратился представитель спецслужб РФ.

Российский спецназовец поставил перед так называемым агентом задачу, чтобы проверить информацию о местонахождении украинских военных в Краматорске.

Мужчина согласился на предложение и пошел в центр города, где заметил на парковке авто с военными номерами и посетителей в заведении общественного питания. Там он записал видео, которое сразу отправил собеседнику в мессенджер Telegram.

Через некоторое время российские войска нанесли ракетные удары по Краматорску с ОТРК Искандер M, в результате чего погибли и получили ранения гражданские лица, в частности, дети.

Отмечается, что жителю Краматорска Донецкой области грозит до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества по подозрению в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Сейчас продолжается досудебное расследование.

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