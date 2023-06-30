Скорегував ворожий вогонь по Краматорську: взято під варту агента спецслужб РФ

В Україні взяли під варту агента спеціальних служб Російської Федерації за корегування ворожого вогню по закладу харчування у Краматорську, куди вдарили ракети 27 червня. Тоді внаслідок атаки загинули та постраждали мирні люди, серед яких і діти.

За даними Донецької обласної прокуратури, суд обрав мешканцю Краматорська, який допомагав російським спецслужбам, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без альтернативи внесення застави.

У прокуратурі зазначили, що 27 червня до місцевого жителя, який працює на газотранспортному підприємстві та був дистанційно завербований для виконання завдань на користь Москви, вчергове звернувся представник спецслужб РФ.

Російський спецпризначенець поставив перед так званим агентом завдання, щоб перевірити інформацію про місцеперебування українських військових у Краматорську.

Чоловік погодився на пропозицію та пішов у центр міста, де помітив на парковці авто з військовими номерами та відвідувачів у закладі громадського харчування. Там він записав відео, яке одразу надіслав співрозмовнику в месенджер Telegram.

Через деякий час російські війська завдали ракетних ударів по Краматорську з ОТРК Іскандер M, внаслідок чого загинули та отримали поранення цивільні особи, зокрема, діти.

Зазначається, що жителю Краматорська Донецької області загрожує до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна за підозрою у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Наразі триває досудове розслідування.

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