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Юлия Захарченко, редактор ленты

”Страна 404″: в Харькове таксист отрицал существование Украины и нахамил пассажирке

“Страна 404”: в Харькове таксист отрицал существование Украины и нахамил пассажирке
Фото: Pexels

В Харькове вспыхнул языковой скандал между пассажиркой и таксистом из-за российской музыки. Девушка попросила водителя выключить трек российского исполнителя, а в ответ услышала оправдания о музыке, которая якобы должна быть вне политики.

По просьбе пассажирки водитель автомобиля выключил музыку, но начал разговор, в котором заявил о том, что государства Украина якобы не существует. Харьковчанка поделилась этой историей.

— Я заказала в Харькове такси, села в машину и услышала, что у водителя играет российская музыка (уточнение, музыка российского исполнителя). В ответ на мою просьбу выключить водитель выключил, но начал разговор о том, так ли мне это принципиально, что музыка может и должна быть “вне палитики”, что Харьков — русскоязычный город, он всю жизнь разговаривал на русском и продолжит, потому что “мне так удобно”.

Говорил, что Украина — это страна 404, что такой страны уже не существует, потому что ее всю уже обокрали, чтобы я ехала со своим “задроченным языком на западенщину” и как его задолбала эта “глупая истерия с патриотизмом”, — процитировала харьковчанка таксиста.

Во время разговора водитель рассказал, что ему 50 лет, всю жизнь он прожил в Харькове и имеет двоих детей.

Девушка пыталась ему объяснить, что российские исполнители, музыку которых слушал водитель, продолжают платить налоги в государственный бюджет РФ. А потом на эти средства Кремль имеет возможность производить новое вооружение, атаковать ракетами и дронами Украину.

Пользователи социальных сетей поддержали девушку за проукраинскую позицию. Некоторые отмечают, что тезисы таксиста стоят внимания Службы безопасности Украины.

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“Страна 404”: в Харькове таксист отрицал существование Украины и нахамил пассажирке

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