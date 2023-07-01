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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

”Країна 404″: у Харкові таксист заперечив існування України та нахамив пасажирці

“Країна 404”: у Харкові таксист заперечив існування України та нахамив пасажирці
Фото: Pexels

У Харкові спалахнув мовний скандал між пасажиркою та таксистом через російську музику. Дівчина попросила водія вимкнути трек російського виконавця, а у відповідь почула виправдання про музику, яка нібито має бути поза політикою.

На прохання пасажирки, водій автівки вимкнув музику, але почав розмову, в який заявив про те, що держави Україна нібито не існує. Харків’янка поділилася цією історією.

– Я замовила в Харкові таксі, сіла в машину і почула, шо у водія грає російська музика (уточнення, музика російського виконавця). У відповідь на моє прохання вимкнути, водій вимкнув, але почав розмову про те, чи мені це так принципово, шо музика може і повинна бути “внє палітікі”, шо Харків — російськомовне місто, він все життя розмовляв російською і продовжить, бо “мне так удобно”.

Казав, шо Україна – це країна 404, шо такої країни вже не існує, бо її всю вже обікрали, шоб я їхала зі своєю “задроченною мовою на западенщину”, і як його задовбала ця “дурна істерія з патріотизмом”, – процитувала харків’янка таксиста.

Під час розмови водій з місцевою жителькою він розповів, що йому 50 років, все життя він прожив у Харкові та має двох дітей.

Дівчина намагалася йому пояснити, що російські виконавці, музику яких слухав водій, продовжують сплачувати податки до державного бюджету РФ. А згодом на ці кошти Кремль має можливість виробляти нове озброєння, атакувати ракетами та дронами Україну.

Користувачі соціальних мереж підтримали дівчину за проукраїнську позицію. Дехто наголошує на тому, що тези таксиста варті уваги Служби безпеки України.

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Війна в Україні, Податки, Російська агресія, Російська мова, Росія, скандал, Харків, Харківська область
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