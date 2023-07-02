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Град с кулак и огромный вихрь: в Канаде торнадо разрушил дома, погибли животные

Град с кулак и огромный вихрь: в Канаде торнадо разрушил дома, погибли животные

В Канаде в день государственного праздника бушевал страшный торнадо, его ширина достигала почти 1,6 километра. Скорость вихря была более 40 км/ч.

Из-за непогоды все мероприятия по случаю Дня Канады были отменены.

Жуткие кадры разрушительного торнадо в сети публиковали местные жители. Стоит отметить, что стихия пронеслась по городку Дидсбери, который расположен в провинции Альберта.

Данных о пострадавших нет, но известно, что торнадо повредил дома и фермы. В настоящее время известно о разрушении не менее 14 домов. На фермерских хозяйствах погибли животные – коровы и куры.

Кроме того, огромный град, размером с кулак, повредил и транспортные средства. В сети пишут, что такого разрушительного торнадо с огромным градом в Дидсбери еще не видели.

Величезний град у Канаді

Фото: Randi Ingram

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Канада, Негода, Природні явища, Торнадо
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