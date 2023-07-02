Град с кулак и огромный вихрь: в Канаде торнадо разрушил дома, погибли животные

В Канаде в день государственного праздника бушевал страшный торнадо, его ширина достигала почти 1,6 километра. Скорость вихря была более 40 км/ч.

Из-за непогоды все мероприятия по случаю Дня Канады были отменены.

Жуткие кадры разрушительного торнадо в сети публиковали местные жители. Стоит отметить, что стихия пронеслась по городку Дидсбери, который расположен в провинции Альберта.

Large tornado hits homes in Alberta, Canada, injuring multiple people

pic.twitter.com/Swo653KfuM — Bradley Troche (@BRADCASHNOW) July 2, 2023

Данных о пострадавших нет, но известно, что торнадо повредил дома и фермы. В настоящее время известно о разрушении не менее 14 домов. На фермерских хозяйствах погибли животные – коровы и куры.

Very scary tornado moments ago SE of Didsbury, Alberta. #ABstorm pic.twitter.com/37Oo6ENtpf — Ricky Forbes (@ForbesRicky) July 1, 2023

Кроме того, огромный град, размером с кулак, повредил и транспортные средства. В сети пишут, что такого разрушительного торнадо с огромным градом в Дидсбери еще не видели.

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