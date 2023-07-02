Град с кулак и огромный вихрь: в Канаде торнадо разрушил дома, погибли животные
В Канаде в день государственного праздника бушевал страшный торнадо, его ширина достигала почти 1,6 километра. Скорость вихря была более 40 км/ч.
Из-за непогоды все мероприятия по случаю Дня Канады были отменены.
Жуткие кадры разрушительного торнадо в сети публиковали местные жители. Стоит отметить, что стихия пронеслась по городку Дидсбери, который расположен в провинции Альберта.
Large tornado hits homes in Alberta, Canada, injuring multiple people
pic.twitter.com/Swo653KfuM
— Bradley Troche (@BRADCASHNOW) July 2, 2023
Данных о пострадавших нет, но известно, что торнадо повредил дома и фермы. В настоящее время известно о разрушении не менее 14 домов. На фермерских хозяйствах погибли животные – коровы и куры.
Very scary tornado moments ago SE of Didsbury, Alberta. #ABstorm pic.twitter.com/37Oo6ENtpf
— Ricky Forbes (@ForbesRicky) July 1, 2023
Кроме того, огромный град, размером с кулак, повредил и транспортные средства. В сети пишут, что такого разрушительного торнадо с огромным градом в Дидсбери еще не видели.
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