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Надзвичайні події
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Град з кулак та великий вихор: у Канаді торнадо зруйнував будинки, загинули тварини

Град з кулак та великий вихор: у Канаді торнадо зруйнував будинки, загинули тварини

У Канаді у день державного свята вирував страшний торнадо завширшки майже 1,6 кілометрів. Швидкість вихору була понад 40 км/год.

Через негоду усі заходи з нагоди Дня Канади були скасовані.

Моторошні кадри руйнівного торнадо у мережі публікували місцеві жителі. Варто зазначити, що стихійне лихо пронеслося містечком Дідсбері, що у провінції Альберта.

Даних щодо постраждалих немає, але торнадо пошкодив цивільні будинки та ферми. На даний час відомо про руйнування щонайменше 14 будинків. На фермерських господарствах також загинули тварини – корови та кури.

Крім того, величезний град, розміром з кулак, пошкодив і транспортні засоби. У мережі пишуть, що такого руйнівного торнадо з величезним градом у Дідсбері ще не бачили.

Величезний град у Канаді

Фото: Randi Ingram

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Канада, Негода, Природні явища, Торнадо
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