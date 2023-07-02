Град з кулак та великий вихор: у Канаді торнадо зруйнував будинки, загинули тварини

У Канаді у день державного свята вирував страшний торнадо завширшки майже 1,6 кілометрів. Швидкість вихору була понад 40 км/год.

Через негоду усі заходи з нагоди Дня Канади були скасовані.

Моторошні кадри руйнівного торнадо у мережі публікували місцеві жителі. Варто зазначити, що стихійне лихо пронеслося містечком Дідсбері, що у провінції Альберта.

Large tornado hits homes in Alberta, Canada, injuring multiple people

pic.twitter.com/Swo653KfuM — Bradley Troche (@BRADCASHNOW) July 2, 2023

Даних щодо постраждалих немає, але торнадо пошкодив цивільні будинки та ферми. На даний час відомо про руйнування щонайменше 14 будинків. На фермерських господарствах також загинули тварини – корови та кури.

Very scary tornado moments ago SE of Didsbury, Alberta. #ABstorm pic.twitter.com/37Oo6ENtpf — Ricky Forbes (@ForbesRicky) July 1, 2023

Крім того, величезний град, розміром з кулак, пошкодив і транспортні засоби. У мережі пишуть, що такого руйнівного торнадо з величезним градом у Дідсбері ще не бачили.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.