Град з кулак та великий вихор: у Канаді торнадо зруйнував будинки, загинули тварини
У Канаді у день державного свята вирував страшний торнадо завширшки майже 1,6 кілометрів. Швидкість вихору була понад 40 км/год.
Через негоду усі заходи з нагоди Дня Канади були скасовані.
Моторошні кадри руйнівного торнадо у мережі публікували місцеві жителі. Варто зазначити, що стихійне лихо пронеслося містечком Дідсбері, що у провінції Альберта.
Large tornado hits homes in Alberta, Canada, injuring multiple people
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— Bradley Troche (@BRADCASHNOW) July 2, 2023
Даних щодо постраждалих немає, але торнадо пошкодив цивільні будинки та ферми. На даний час відомо про руйнування щонайменше 14 будинків. На фермерських господарствах також загинули тварини – корови та кури.
Very scary tornado moments ago SE of Didsbury, Alberta. #ABstorm pic.twitter.com/37Oo6ENtpf
— Ricky Forbes (@ForbesRicky) July 1, 2023
Крім того, величезний град, розміром з кулак, пошкодив і транспортні засоби. У мережі пишуть, що такого руйнівного торнадо з величезним градом у Дідсбері ще не бачили.
Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.Андрій Почтєв