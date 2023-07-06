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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Киеве на левом берегу прогремели сильные взрывы: тревогу не объявляли

Вибух
Фото: Depositphotos

Сегодня утром жители левого берега Киева услышали мощные взрывы, воздушную тревогу в столице не объявляли.

Впоследствии Дарницкая районная администрация в Facebook сообщила, что в окрестностях Киева саперы будут проводить плановые подрывы.

Вскоре может быть громко! Без паники — нашими военными будут осуществляться плановые мероприятия! — говорится в сообщении.

В КГВА также подтвердили, что работают наши военные.

Напомним, что 16 мая в Бучанском районе саперы ликвидировали взрывоопасные предметы. Из-за этого в пригороде столицы раздавались звуки взрывов.

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Київ, Дніпро

Взрыв, Дарница, Київ
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