Марта Бондаренко, редактор ленты
В Киеве на левом берегу прогремели сильные взрывы: тревогу не объявляли
Сегодня утром жители левого берега Киева услышали мощные взрывы, воздушную тревогу в столице не объявляли.
Впоследствии Дарницкая районная администрация в Facebook сообщила, что в окрестностях Киева саперы будут проводить плановые подрывы.
Вскоре может быть громко! Без паники — нашими военными будут осуществляться плановые мероприятия! — говорится в сообщении.
В КГВА также подтвердили, что работают наши военные.
Напомним, что 16 мая в Бучанском районе саперы ликвидировали взрывоопасные предметы. Из-за этого в пригороде столицы раздавались звуки взрывов.
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