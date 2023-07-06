Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Києві на лівому березі пролунали сильні вибухи: тривогу не оголошували
Сьогодні зранку жителі лівого берегу Києва почули потужні вибухи, повітряну тривогу у столиці не оголошували.
Згодом Дарницька районна адміністрація у Facebook повідомила, що на околицях Києва сапери проводитимуть планові підриви.
Незабаром може бути гучно! Без паніки – нашими військовими здійснюватимуться планові заходи! – йдеться у повідомленні.
У КМВА також підтвердили, що працюють наші військові.
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