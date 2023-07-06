Ответ врагу будет ощутимым – реакция Зеленского на удар по Львову

Враг обязательно почувствует ответ на ракетный удар по Львову 6 июля.

В этом заверил президент Украины Владимир Зеленский.

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– Львов. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования родным, – отметил глава государства.

Ответ врагу за этот удар обязательно будет, обещает Владимир Зеленский, и враг его почувствует.

Отметим, что 6 июля во Львове из-за падения обломков ракеты разрушен третий и четвертый этажи в двух подъездах жилого дома.

Погибли четыре человека. Есть информация, что под завалами еще находятся жильцы дома, отмечает министр внутренних дел Игорь Клименко.

Девять человек травмированы, семь спасены, 64 эвакуированы.

Разбор завалов продолжается. На месте работают психологи, развернуты мобильные полицейские пункты, где принимают заявления от потерпевших и оказывают необходимую помощь.

Фото: Игорь Клименко

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