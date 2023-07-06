Відповідь ворогу буде відчутна – реакція Зеленського на удар по Львову

Ворог обов’язково відчує відповідь на ракетний удар по Львову 6 липня.

У цьому запевнив президент України Володимир Зеленський.

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– Львів. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним, – зазначив глава держави.

Відповідь ворогу за цей удар обов’язково буде, обіцяє Володимир Зеленський, і ворог її відчує.

Зауважимо, що 6 липня у Львові через влучання уламків ракети зруйновано третій та четвертий поверхи в двох під’їздах житлового будинку.

Загинули четверо людей. Є інформація, що під завалами ще є мешканці будинку, зазначає міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Дев’ятьох осіб травмовано, сімох врятовано, 64 евакуйовано.

Розбір завалів триває. На місці працюють психологи, розгорнуто мобільні поліцейські пункти, де приймають заяви від потерпілих та надають необхідну допомогу.

Фото: Ігор Клименко

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