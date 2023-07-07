Татьяна Забожко, редактор ленты
12 из 18 Шахедов уничтожены – Воздушные силы о ночной атаке дронов
Ночью 7 июля подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация и мобильные огневые группы Воздушных сил уничтожили 12 из 18 ударных дронов-камикадзе Shahed-136/131.
Иранские беспилотники армия РФ запускала с юго-восточного направления – из Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае (восточное побережье Азовского моря, – Ред.).
В этой связи по вражеским целям работала противовоздушная оборона в южных и восточных регионах Украины.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 499-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Фото: ОК Юг
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видео