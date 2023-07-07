12 из 18 Шахедов уничтожены – Воздушные силы о ночной атаке дронов

Ночью 7 июля подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация и мобильные огневые группы Воздушных сил уничтожили 12 из 18 ударных дронов-камикадзе Shahed-136/131.

Иранские беспилотники армия РФ запускала с юго-восточного направления – из Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае (восточное побережье Азовского моря, – Ред.).

В этой связи по вражеским целям работала противовоздушная оборона в южных и восточных регионах Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 499-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: ОК Юг

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