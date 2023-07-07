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Илья Нежигай, редактор ленты

Вечерняя атака дронов и визит Зеленского в Чехию: 499-й день войны

Вечерняя атака дронов и визит Зеленского в Чехию: 499-й день войны
7 июля, 0:10

Резников обсудил с главой Пентагона следующий Рамштайн и поставки оружия для ВСУ

Следующий Рамштайн состоится вскоре после заседания саммита НАТО в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля, а в ближайшее время Украину ждут хорошие новости.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников по итогам телефонного разговора с главой Пентагона США.

— У меня был продуктивный разговор с моим коллегой, министром обороны Соединенных Штатов Ллойдом Дж. Остином III. Мы обсудили текущую ситуацию на передовой и дальнейшие шаги контрнаступательной операции, а также другие насущные вопросы, — сообщил он.

Резников добавил, что министры “сверили часы” перед следующей встречей Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн, которая состоится вскоре после Вильнюсского саммита НАТО.

— Мы также поговорили о новых проектах, связанных с поставками различных видов боеприпасов. Оставайтесь с нами и ждите хороших новостей, — написал украинский глава Минобороны.

Война в Украине
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