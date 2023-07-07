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12 із 18 Шахедів знищено – Повітряні сили про нічну атаку дронів

Дрон-камікадзе, Shahed

Уночі 7 липня підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальна авіація та мобільні вогневі групи Повітряних сил знищили 12 із 18 ударних дронів-камікадзе Shahed-136/131.

Іранські безпілотники армія РФ запускала з південно-східного напрямку – із Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї (східне узбережжя Азовського моря, – Ред.).

Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край

У зв’язку з цим по ворожих цілях працювала протиповітряна оборона в південних та східних регіонах України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 499-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: ОК Південь

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Повітряні сили України, Російська агресія, РФ
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