Тетяна Забожко, редакторка стрічки
12 із 18 Шахедів знищено – Повітряні сили про нічну атаку дронів
Уночі 7 липня підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальна авіація та мобільні вогневі групи Повітряних сил знищили 12 із 18 ударних дронів-камікадзе Shahed-136/131.
Іранські безпілотники армія РФ запускала з південно-східного напрямку – із Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї (східне узбережжя Азовського моря, – Ред.).
У зв’язку з цим по ворожих цілях працювала протиповітряна оборона в південних та східних регіонах України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 499-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Фото: ОК Південь
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