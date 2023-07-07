В город направлялись вражеские БпЛА: в Кривом Роге были слышны взрывы

В три часа ночи 7 июля люди в Кривом Роге Днепропетровской области слышали взрывы.

По свидетельствам очевидцев, громкие звуки раздавались за городом.

За несколько минут до этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении в Кривой Рог с юго-западного направления вражеских БпЛА.

В областной военной администрации подробности пока не сообщали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 499-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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