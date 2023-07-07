Потребує перевіркиТетяна Забожко, редакторка стрічки
До міста прямували ворожі БпЛА: у Кривому Розі було чути вибухи
О третій ночі 7 липня люди в Кривому Розі Дніпропетровської області чули вибухи.
За свідченнями очевидців, гучні звуки лунали за містом.
За кілька хвилин до цього в Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух до Кривого Рогу з південно-західного напрямку ворожих БпЛА.
В обласній військовій адміністрації подробиць поки не повідомляли.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 499-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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