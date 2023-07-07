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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

До міста прямували ворожі БпЛА: у Кривому Розі було чути вибухи

Вибух
Фото: Depositphotos

О третій ночі 7 липня люди в Кривому Розі Дніпропетровської області чули вибухи.

За свідченнями очевидців, гучні звуки лунали за містом.

За кілька хвилин до цього в Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух до Кривого Рогу з південно-західного напрямку ворожих БпЛА.

В обласній військовій адміністрації подробиць поки не повідомляли.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 499-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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