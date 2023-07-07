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Илья Нежигай, редактор ленты

На Николаевщине прогремели взрывы во время пролета дронов

На Николаевщине прогремели взрывы во время пролета дронов
Фото: Факти ICTV

В Николаевской области во время воздушной тревоги прозвучали взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Перед этим в Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщали о пусках вражеских беспилотников Shahed.

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким сначала сообщил, что в направлении Николаева летит один российский дрон, а потом добавил, что беспилотник обошел город и движется на север.

Еще один БпЛА движется со стороны Кинбурнской косы в направлении Очакова.

Позднее он еще раз призвал жителей Очакова обратить внимание на угрозу с неба и предупредил о “новом подлете” безпилотника.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 499-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Николаевская область
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