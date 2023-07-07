На Николаевщине прогремели взрывы во время пролета дронов
В Николаевской области во время воздушной тревоги прозвучали взрывы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Перед этим в Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщали о пусках вражеских беспилотников Shahed.
Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким сначала сообщил, что в направлении Николаева летит один российский дрон, а потом добавил, что беспилотник обошел город и движется на север.
Еще один БпЛА движется со стороны Кинбурнской косы в направлении Очакова.
Позднее он еще раз призвал жителей Очакова обратить внимание на угрозу с неба и предупредил о “новом подлете” безпилотника.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 499-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.